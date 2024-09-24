Тель-Авив, Израиль, 24 сентября, 2024, 03:22 — ИА Регнум. ЦАХАЛ в рамках «упреждения» начала наступление против шиитской организации «Хезболла», которая базируется в Ливане. Об этом на совещании в командном центре заявил глава Генштаба армии Герци Халеви.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Упреждающие удары» Израиль начал наносить утром 23 сентября

«Мы наносим удары по военной инфраструктуре, которую «Хезболла» создавала последние 20 лет», — цитирует Халеви армейская пресс-служба.

Глава Генштаба пояснил, что израильские военные также готовятся к следующим этапам развития конфликта, о которых он обещал рассказать позже.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по южному пригороду Бейрута. Согласно заявлению ЦАХАЛ, в результате удара был ликвидирован командующий военными операциями «Хезболлы» Ибрагим Акиль.

Военно-воздушные силы Израиля 21 сентября наносили интенсивные удары по объектам шиитского движения на юге Ливана. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отмечал, что израильская авиация атаковала около 180 объектов и порядка 400 пусковых установок «Хезболлы».

ЦАХАЛ продолжит атаковать объекты движения для снижения боеспособности группировки, добавил он. По его словам, в соответствии с оценкой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант подписал распоряжение о введении на территории в районе Хайфы и северного приграничья особого положения.