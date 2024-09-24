Израиль объявил о начале «упреждающей» операции против «Хезболлы» в Ливане
В армии Израиля заявили о начале «упреждающей операции» против «Хезболлы»
Тель-Авив, Израиль, 24 сентября, 2024, 03:22 — ИА Регнум. ЦАХАЛ в рамках «упреждения» начала наступление против шиитской организации «Хезболла», которая базируется в Ливане. Об этом на совещании в командном центре заявил глава Генштаба армии Герци Халеви.
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«Мы наносим удары по военной инфраструктуре, которую «Хезболла» создавала последние 20 лет», — цитирует Халеви армейская пресс-служба.
Глава Генштаба пояснил, что израильские военные также готовятся к следующим этапам развития конфликта, о которых он обещал рассказать позже.
Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по южному пригороду Бейрута. Согласно заявлению ЦАХАЛ, в результате удара был ликвидирован командующий военными операциями «Хезболлы» Ибрагим Акиль.
Военно-воздушные силы Израиля 21 сентября наносили интенсивные удары по объектам шиитского движения на юге Ливана. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отмечал, что израильская авиация атаковала около 180 объектов и порядка 400 пусковых установок «Хезболлы».
ЦАХАЛ продолжит атаковать объекты движения для снижения боеспособности группировки, добавил он. По его словам, в соответствии с оценкой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант подписал распоряжение о введении на территории в районе Хайфы и северного приграничья особого положения.