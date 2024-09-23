Курск, 23 сентября, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины не располагают ресурсами для попыток прорваться к Курской атомной электростанции, заявил 23 сентября замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

«Попытки прорваться, конечно, они их не оставили… Конечно, они уже сегодня осознают, что как бы они ни хотели, у них нет такого ресурса, чтобы действительно продавиться к Курской атомной станции», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, за время боевых действий в Курской области Вооружённые силы России выстроили эшелонированную и подготовленную линию обороны.

Ранее Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, допустил, что украинские войска в свете визита главы киевского режима Владимира Зеленского в США могут предпринять попытку провокации или активизации боевых действий с задействованием оставшихся ресурсов.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ядерный терроризм «визитной карточкой» киевского режима. По его словам, Киев создаёт риски, которые могут привести к ядерной катастрофе.

16 сентября генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв отметил, что провокации киевского режима в отношении Курской АЭС представляют угрозу не только для объектов российской атомной, но и для развития мировой атомной отрасли. Он подчеркнул, что эта ситуация требует адекватной реакции со стороны международных организаций.