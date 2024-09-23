Нассау, 7 сентября, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Количество погибших от разрушительных действий урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до 43 человек, сообщает 7 сентября телеканал NBC News.

«Сорок три человека погибло, по официальным подсчетам», — рассказал пресс-секретарь островного государства Эрика Уэллс Кокс.

Также она отметила, что данное число может ещё возрасти, так как многие люди всё ещё числятся как пропавшие без вести.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за вызванных ураганом «Дориан» последствий стихийных бедствий тысячи человек пытаются сбежать с Багамских островов.

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