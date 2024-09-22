Днепропетровск, Украина, 22 сентября, 2024, 10:44 — ИА Регнум. В городе Днепропетровске прогремел взрыв. Об этом 22 сентября сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Днепре (украинское название Днепропетровска. — Прим. ред.) слышно звуки взрыва», — говорится в сообщении. Какие-либо подробности произошедшего не уточняются.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время в Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.

Министерство обороны России пока что никак не прокомментировало эти сообщения. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские войска наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 сентября мэр Харькова Игорь Терехов заявил не менее чем о двух взрывах в городе. В тот момент на территории Харьковской области объявляли воздушную тревогу.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах, прогремевших в Сумах. Каких-либо подробностей произошедшего не приводилось.

Во временно подконтрольном Киеву Херсоне 21 сентября произошли взрывы. На временно захваченной украинскими боевиками части Херсонской области в то время не объявляли воздушную тревогу.