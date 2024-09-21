Киев, 21 сентября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом 21 сентября сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Херсоне слышно взрывы», — говорится в сообщении. Какие-либо подробности произошедшего не приводятся.

На данный момент на временно контролируемой Киевом части Херсонской области не объявляли воздушную тревогу.

Министерство обороны России пока что никак не комментировало эти сообщения. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября в Одессе прогремели взрывы. На тот момент в Днепропетровской, Черкасской, Харьковской Николаевской, Одесской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявляли воздушную тревогу.

Позднее в этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев написал о ударе по складу со снарядами и ракетами в порту Одессы. По его словам, этот склад накануне загрузили боеприпасами.

В Николаевской области 19 сентября прогремело несколько взрывов. В то время момент в регионе, а также в Днепропетровской и Сумской областях действовало предупреждение о воздушной тревоге.