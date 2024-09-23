Курск, 23 сентября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Российская авиация ударила по бригадам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах 18 населённых пунктов в Курской области и 14 в Сумской области, сообщает 23 сентября Министерство обороны РФ.

МО РФ

Уточняется, что в Курской области удары были нанесены по скоплениям живой силы и техники в районах населённых пунктов Горналь, Гончаровка, Куриловка, Косица, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Мирный, Новый Путь, Новоивановка, Плехово, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасская Конопелька.

В Сумской области российские военные ударили по украинским бригадам в районах населённых пунктов Белополье, Будивельное, Бруски, Глухов, Диброво, Журавка, Ободы, Павловка, Речки, Радьковка, Стукаловка, Сосновка, Сумы и Угроеды.

По данным российского военного ведомства, Вооружённые силы Украины потеряли за сутки более 340 военных на курском направлении. Вооружённые силы России в минувшие сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу на курском направлении.

Всего за время боёв в Курской области потери украинских военных составили до 16,4 тыс. бойцов и 127 танков.