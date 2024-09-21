Сумы, Украина, 21 сентября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. В городе Сумы прогремело несколько взрывов. Об этом 21 сентября сообщило украинское издание «Общественное».

ДСНС Украины

«В Сумах прогремели взрывы», — говорится в сообщении. При этом никаких подробностей произошедшего не уточняется.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сейчас на территории Сумской области объявили воздушную тревогу.

Министерство обороны РФ пока что никак не прокомментировало эти сообщения. В оборонном ведомстве неоднократно указывали на то, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 сентября во временно подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. В тот момент на временно захваченной украинскими боевиками части Херсонской области не объявляли воздушную тревогу.

В Одессе 20 сентября прогремели взрывы. В то время в Днепропетровской, Черкасской, Харьковской Николаевской, Одесской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях была объявлена воздушная тревога.

Позднее в этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал о ударе по складу со снарядами и ракетами в порту Одессы. По его словам, этот склад накануне был загружен этими видами боеприпасов.

В Николаевской области 19 сентября прогремело несколько взрывов. В тот период времени на территории региона, а также Днепропетровской и Сумской областей объявляли воздушную тревогу.