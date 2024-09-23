* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 23 сентября, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Следственный комитет направил во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Фёдора Ярошевича (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), заочно обвиняемого в нанесении ракетных ударов по территории Белгородской области.

Министерство обороны Украины

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады Украины полковника Фёдора Ярошевича. Он обвиняется (заочно) в совершении ряда террористических актов (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, в 2022 году Ярошевич, находясь на позиции вблизи Харькова, отдал незаконные приказы подчинённым о нанесении ударов ракетами «Точка-У» по территории Белгородской области, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители. Размер имущественного вреда превысил 1,3 млрд рублей, отметили в СК.

Как передавало ИА Регнум, в апреле следователи предъявили заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам ВСУ — Фёдору Ярошевичу, Павлу Федосенко, Андрею Матвиишину (все три физических лица внесены в перечень террористов и экстремистов). Федосенко, Ярошевичу и Матвиишину предъявили обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

4 сентября Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) за организацию обстрелов Белгородской области. Исчисление наказания украинскому комбригу начнётся с момента его задержания на территории России или экстрадиции в РФ.

Храпача в августе 2023 года заочно приговорили к пожизненному заключению за приказ об обстреле Донецка из реактивной системы залпового огня.