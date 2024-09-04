* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 4 сентября, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Суд заочно приговорил к пожизненному сроку командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) за организацию обстрелов Белгородской области. Об этом 4 сентября сообщили во Втором западном окружном военном суде.

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«По совокупности преступлений назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и взысканием в пользу РФ 4 млн рублей», — указано в решении суда.

Исчисление наказания украинскому комбригу начнётся с момента его задержания на территории России или экстрадиции в РФ.

Как сообщало 3 сентября ИА Регнум, Храпача обвинили по четырём пунктам. Следствие установило, что он отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области.

26 августа стало известно, что общий ущерб, причинённый Минобороны РФ действиями Храпача, составил 4,6 млн рублей. Исковые требования к полковнику ВСУ ведомство поддержало в полном объёме.

В апреле следователи предъявили заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам ВСУ — Фёдору Ярошевичу, Павлу Федосенко, Андрею Матвиишину (все три физических лица внесены в перечень террористов и экстремистов), а также Храпачу. Федосенко, Ярошевичу и Матвиишину предъявили обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Храпача в августе 2023 года заочно приговорили к пожизненному заключению за приказ об обстреле Донецка из реактивной системы залпового огня.