Москва, 23 сентября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Евросоюз хочет добиться сокращения поставок газа из России за счёт наращивания поставок из-за океана. Об этом изданию «РИА Новости» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Она обратила внимание на то, что в прошлом году ЕС потратил на импорт ископаемого топлива 390 миллиардов евро, что на 90% больше, чем в среднем за год в период с 2017 по 2021 год. Захарова добавила, что Норвегия получила 50 млрд евро, Россия — 30 млрд евро, о выручке остальных экспортёров «стыдливо умалчивается».

«В чём же причина? Уж не в желании ли скрыть доходы заокеанского партнёра и цену его «солидарности» с Европой в деле избавления от российского газа?» — задалась вопросами дипломат.

По её словам, всё это не мешает «русофобам из числа еврочиновников и представителей правящих элит» стран — членов Европейского союза выступать с призывами к сокращению поставок газа из России в дальнейшем.

Захарова уточнила, что Еврокомиссия уже доложила о рекордном количестве запущенных с 2022 по 2024 год проектов строительства и расширения терминалов по приему сжиженного природного газа. Это должно позволить увеличить на четверть возможности ЕС, связанные с импортом этого топлива, пояснила официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА Регнум, страны Запада продолжают закупать газ из России, однако делают это негласно. По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, в последние месяцы прослеживается тенденция, когда зарубежные страны негласно закупают больше российского газа, как сжиженного, так и трубопроводного.

Президент России Владимир Путин отметил, что Евросоюз отказывается от российских энергоносителей из-за высокомерия. Отказавшиеся закупать в России нефть и газ страны будут нести убытки. Он предложил европейским странам договориться между собой по проблеме поставок газа из России. При этом российский лидер добавил, что Россия готова поставлять газ в Европу.

Ранее Путин заявил, что мировая экономика не выдержала бы отмены поставок энергоносителей из России. Он пояснил, что российскую энергетику невозможно закрыть и изолировать, поскольку мировое потребление находится на пределе.