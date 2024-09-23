Курск, 23 сентября, 2024, 17:49 — ИА Регнум. После освобождения части Кореневского района Курской области были найдены 268 пропавших человек. Об этом 23 сентября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Кадр из Телеграм-канала

«Во время освобождения ряда населённых пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников. Это результат слаженной работы всех структур, задействованных в обеспечении безопасности», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Как отметил глава области, активные поисковые работы ведутся с начала августа. За это время в полицию поступило свыше 770 заявлений о пропаже родственников и близких.

Вместе с этим Смирнов объяснил, что поиски усложняются тем, что покинувшие приграничные территории не сообщают о своем местонахождении в местные администрации, что, в свою очередь, может замедлить восстановление контактов с родственниками.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии блокировали противника в приграничных районах, сорвав планы Киева по прорыву вглубь региона. По данным Минобороны на 23 сентября, украинские формирования потеряли на курском направлении 16,4 тыс. бойцов с начала боёв.

Российские власти оказывают помощь жителям пострадавших регионов. Президент РФ Владимир Путин 22 августа поддержал предложение Смирнова об автоматическом режиме выплаты 15 тыс. рублей жителям, покинувшим приграничную зону. Правительство страны выделило на выплаты 600 млн рублей.

8 сентября МЧС России сообщили, что специалисты ведомства помогли воссоединиться с семьями, эвакуированными из Курской области, 567 жителям региона.