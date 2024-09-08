Москва, 8 сентября, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Специалисты МЧС России помогли воссоединиться с семьями, эвакуированными из Курской области, 567 жителям региона. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Также за прошедшую неделю связь с родственниками установили более 100 жителей приграничья. За этот же период из приграничных регионов в безопасные районы уехали порядка 400 курян.

«Ещё 34 жителя эвакуированы из «серой зоны», ― говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Для покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ граждан в 30 регионах организовали 203 пункта временного размещения. В них находятся более 10 тыс. человек, в том числе свыше 2,7 тыс. детей.

Также за неделю в Курскую область доставили свыше 170 т гуманитарной помощи. Всего с начала работ 169 колонн доставили порядка 4000 т гуманитарных грузов.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии блокировали противника в приграничных районах, сорвав планы Киева по прорыву вглубь региона. По данным на 8 сентября, ВСУ за время боёв в Курской области потеряли более 11,2 тыс. военных и 87 танков.

Российские власти оказывают помощь жителям пострадавших регионов. Президент РФ Владимир Путин 22 августа поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова об автоматическом режиме выплаты 15 тыс. рублей жителям, покинувшим приграничную зону. Правительство страны выделило на выплаты 600 млн рублей.

Сотрудники Российского Красного Креста помогли найти более 350 человек из Курской области.