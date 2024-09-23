Москва, 23 сентября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. У Кремля нет информации о последних испытаниях баллистической ракеты «Сармат», этот вопрос относится к компетенции военных, заявил 23 сентября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы не располагаем никакой информацией на этот счёт. Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных», — сказал он.

Представитель Кремля рекомендовал за комментариями по этому вопросу обращаться в Министерство обороны РФ.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что испытания РС-28 «Сармат» на полигоне Плесецк закончились неудачей.

Как передавало ИА Регнум, выступая с посланием 29 февраля 2024 года, президент России Владимир Путин пообещал продемонстрировать МБР «Сармат» на боевом дежурстве. Он отметил, что стратегические ядерные силы России приведены в полную боевую готовность в соответствии с поручением 2018 года.

Бывший министр обороны Сергей Шойгу подчёркивал, что постановка стратегических ракетных комплексов (СРК) «Сармат» на боевое дежурство входит в число основных задач оснащения армии в 2024 году.