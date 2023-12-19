Москва, 19 декабря, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Приоритетной задачей на 2024 год станет завершение работы по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат». Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на расширенном заседании коллегии МО 19 декабря.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам Шойгу, постановка на боевое дежурство ракетного комплекса «Сармат» является приоритетной задачей для России на 2024 год. Для её выполнения Минобороны построило 592 высокотехнологичных объекта по размещению ракетных комплексов, отметил он.

«Основное внимание уделено развитию инфраструктуры для стратегических ядерных сил. В этом году для размещения ракетных комплексов «Сармат», «Авангард» и «Ярс» построено 592 высокотехнологичных объекта», — сказал министр.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября Шойгу посетил оборонный завод в Красноярском крае. Там, проверяя выполнение гособоронзаказа, министр побывал в цехах и проследил за ходом техпроцесса серийного производства «Сармата» — стратегического ракетного комплекса пятого поколения.

Шойгу тогда отметил, сейчас российский ВПК решает задачу по оснащению «Сарматом» на головном объекте РВСН первого ракетного полка.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин 5 октября заявил, что российский военно-промышленный комплекс почти завершил работу над «Сарматом».

Он пояснил, что осталось провести некоторые административно-бюрократические процедуры, а затем перейти к массовому производству ракет и постановке их на боевое дежурство. Глава государства добавил, что это произойдёт в ближайшее время.