Курск, 23 сентября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Во время освобождения ряда населённых пунктов Кореневского района Курской области удалось найти 268 человек, 118 из которых были в розыске по запросам родственников, сообщил 23 сентября глава региона Алексей Смирнов.

Belkin Alexey/Global Look Press

В своём Telegram-канале губернатор отметил, что это стало результатом слаженной работы всех структур, задействованных в обеспечении безопасности граждан.

«Также за этот период сотрудники полиции нашли 101 разыскиваемого. В основном это пожилые люди, которые были вынуждены спешно покинуть свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников», — написал Смирнов.

Работа по поиску пропавших без вести ведётся с начала августа, за это время в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими, а также коллективных обращений от организаций, разыскивающих сотрудников, рассказал губернатор.

Подчас поиски усложняются тем, что жители, выехав с приграничных территорий, не сообщают о своём новом местонахождении в местные администрации, отметил Смирнов. Он призвал временно эвакуировавшихся уведомлять местные власти, а утративших связь с близкими — обращаться в полицию, Российский Красный Крест и на специальную горячую линию.

Как передавало ИА Регнум, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее сообщил, что ВСУ удерживают в одном из социальных учреждений в Судже Курской области от 70 до 120 мирных жителей, в том числе 15 детей.

Официальный представитель МИД Мария Захарова проинформировала, что украинские военные вывезли часть мирных жителей, захваченных в приграничных населённых пунктах Курской области, за пределы России. Их судьба на данных момент неизвестна, добавила Захарова.

ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области, сообщило 23 сентября Минобороны. В минувшие сутки были отражены две попытки противника прорваться через границу. Общие потери ВСУ на данном направлении превышают 16 тыс. человек.