Курск, 23 сентября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу на курском направлении, сообщило 23 сентября Министерство обороны.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Противник в ходе этих попыток потерял до 30 человек убитыми и ранеными, а также шесть единиц техники, сказано в сообщении.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь. Потери противника составили до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина и два автомобиля», — отметило Минобороны.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, также 23 сентября ведомство сообщило, что в минувшие сутки российская авиация нанесла удары по расположениям бригад ВСУ в районах 18 населённых пунктов в Курской области и 14 населённых пунктов — в Сумской области.

В минувшие сутки ВСУ потеряли на данном направлении более 340 человек и шесть единиц техники, в том числе танк, проинформировало также министерство. Общие потери противника за время боевых действий на курском направлении составляют до 16 400 военных.