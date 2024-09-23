Москва, 23 сентября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Национальный центр «Россия» объявил конкурс проектов среди российских регионов по созданию филиалов центра. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе организации.

РИА Новости / POOL

Как отметили представители центра, на первом этапе конкурса будут представлены региональные проекты филиалов. Предусматривается, что потенциальный филиал должен быть оснащён пространством для постоянной и временной экспозиций. Для проведения мероприятий также обязательно наличие как больших, так и маленьких многофункциональных залов. Кроме этого, проекты филиалов должны предусматривать организацию гастрономического пространства, зоны универмага и детской зоны.

Прошедшие первый этап, в свою очередь, представят проекты филиалом организационному комитету организации, который определит регионы, в которых будут созданы филиалы центра в первую очередь.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о создании организационного комитета национального центра «Россия». В указе говорится, что целями новой структуры являются демонстрация достижений страны, сохранение наследия международной выставки-форума «Россия», формирование чувства гордости за Родину, укрепление национальной идентичности, развития навыков молодого поколения и использование опыта регионов.

Председателем оргкомитета назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

1 июля Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия», который будет сохранять наследие одноимённой выставки, прошедшей на ВДНХ. Для организации предоставят территорию в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.

25 июля глава государства поручил до 1 октября составить план строительства центра «Россия» и подготовить стратегию представления достижений страны в ходе международных мероприятий. Ответственными он назначил Сергея Кириенко, а также мэра Москвы Сергея Собянина и гендиректора выставки Наталью Виртуозову.

Выставка «Россия» начала работу 4 ноября 2023 года. На площадке провели 689 концертов, более 800 мероприятий с деловой программой, 41 зарядку, 22 флешмоба, 19 масштабных фестивалей. На церемонии закрытия площадки выступили многие российские звёзды.

Изначально выставку планировали закрыть в апреле 2024 года, но Путин предложил продлить её работу до 8 июля, так как она стала очень популярной. 4 июля форум принял 18-миллионного посетителя. Всего выставка-форум приняла более 18,5 млн посетителей.