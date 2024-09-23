Иркутск, 23 сентября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. В школе Балаганска в Иркутской области, в которой ранее восьмиклассник напал с молотком на одноклассников, отсутствовали рамки металлоискателя на входе. Об этом сообщают в правоохранительных органах.

Belkin Alexey/Global Look Press

Отмечается, что в настоящее время рассматриваются все возможные версии, как ученик смог пронести опасные предметы в учебное заведение.

«Что касается рамок металлодетекторов, то их в поселковой школе нет», — приводят слова представителя правоохранительного органа «РИА Новости».

До этого следователи возбудили два уголовных дела по факту нападения восьмиклассника на своих одноклассников в посёлке Балаганск Иркутской области. Как рассказали в СУ СК по региону, школьник напал на детей перед уроком физкультуры, серьёзно никто не пострадал. В настоящее время нападавший задержан. Отмечалось, что мотивы нападавшего подростка выясняют. Известно, что на профилактическом учёте он не состоял.

Обезвредил нападавшего учитель физкультуры.