Баксанский район, Кабардино-Балкария, 23 сентября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. ФСБ показала кадры задержания в Кабардино-Балкарии членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения.

Кадр из видео

На кадрах видеозаписи видно, как сотрудники силовых структур задерживают экстремистов, показывают найденные улики, а также доставляют преступников в суд после проведения обысков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3918092" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ задержала 15 членов экстремистского сообщества в Кабардино-Балкарии

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали 15 человек по подозрению в участии в экстремистском сообществе. В отношении подозреваемого в создании экстремистского сообщества Резуана Кангезова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества»). Остальным подозреваемым вменяется участие в нём (ч.2 ст. 282.1 УК РФ). СК РФ проинформировал, что по местам жительства подозреваемых были проведены обыски, в рамках которых была изъята запрещённая религиозная литература.

Ранее ФСБ задержала в Татарстане участниц законспирированной женской ячейки международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Члены организации занимались распространением в России террористической идеологии, продвигая идею создания так называемого всемирного халифата. Они вербовали российских граждан в свои ряды.