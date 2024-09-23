Баксанский район, Кабардино-Балкария, 23 сентября, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали 15 человек по подозрению в участии в экстремистском сообществе, сообщила 23 сентября официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Кадр из видео

«В результате совместных мероприятий подразделений Следственного комитета, ФСБ, МВД России и Росгвардии пресечена деятельность участников преступного сообщества, действовавшего в Кабардино-Балкарской Республике. По подозрению в совершении преступления задержаны 15 человек», — проинформировала Петренко в опубликованном в Telegram-канале ведомства видеосообщении.

Отмечается, что в отношении подозреваемого в создании экстремистского сообщества Резуана Кангезова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества. Остальным подозреваемым вменяется участие в нём (ч.2 ст. 282.1 УК РФ).

Согласно версии СК, Резуан Кангезов в 2023 году организовал на территории Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики экстремистскую ячейку для применения насильственных методов убеждения неограниченного круга лиц, подготовки и совершения в отношении них преступлений по мотивам религиозной ненависти и вражды.

«По поручению лидера экстремистского сообщества его участники подвергали физическому насилию и психологическому воздействию лиц, поведение которых не соответствовало радикальной экстремистской идеологии участников экстремистского сообщества», — говорится в сообщении СК.

По местам жительства подозреваемых были проведены обыски, в рамках которых была изъята запрещённая религиозная литературы, уточняет ведомство.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября ФСБ задержала в Татарстане участниц законспирированной женской ячейки международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России.

Члены организации занимались распространением в России террористической идеологии, продвигая идею создания так называемого всемирного халифата. Они вербовали российских граждан в свои ряды. При задержании у членов ячейки изъяли экстремистскую литературу, средства связи, а также электронные носители информации, которые они использовали при ведении террористической деятельности.

Следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело. Ведомство продолжает оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.