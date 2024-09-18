Казань, 18 сентября, 2024, 10:18 — ИА Регнум. В Татарстане силовики пресекли деятельность женской ячейки международной террористической организации, вербовавшей в свои ряды россиян. Об этом 18 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ России. Кадр из видео

«Функционеры терструктуры проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата», — отметили в ФСБ.

Вербовка граждан России осуществлялась на собраниях ячейки с применением конспиративных мер

В ходе обысков сотрудники ФСБ обнаружили значительное количество запрещённой в России экстремистской литературы, средства связи, электронные носители информации, применявшиеся для ведения террористической деятельности.

Следственное подразделение УФСБ по республике возбудило уголовное дело. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября УФСБ по Москве и Московской области сообщило о задержании в столице придерживающегося радикальных религиозных взглядов мужчины, подозреваемого в финансировании терроризма. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Фигурант арестован.

16 сентября жителя Нижнего Новгорода арестовали за сотрудничество с террористическим формированием «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мужчина по личной инициативе установил контакты с запрещённой структурой и выполнил несколько заданий, в ходе одного из которых был задержан сотрудниками ФСБ.