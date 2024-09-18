ФСБ пресекла деятельность женской исламистской ячейки в Татарстане
Казань, 18 сентября, 2024, 10:18 — ИА Регнум. В Татарстане силовики пресекли деятельность женской ячейки международной террористической организации, вербовавшей в свои ряды россиян. Об этом 18 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Функционеры терструктуры проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата», — отметили в ФСБ.
Вербовка граждан России осуществлялась на собраниях ячейки с применением конспиративных мер
В ходе обысков сотрудники ФСБ обнаружили значительное количество запрещённой в России экстремистской литературы, средства связи, электронные носители информации, применявшиеся для ведения террористической деятельности.
Следственное подразделение УФСБ по республике возбудило уголовное дело. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Как передавало ИА Регнум, 17 сентября УФСБ по Москве и Московской области сообщило о задержании в столице придерживающегося радикальных религиозных взглядов мужчины, подозреваемого в финансировании терроризма. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Фигурант арестован.
16 сентября жителя Нижнего Новгорода арестовали за сотрудничество с террористическим формированием «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мужчина по личной инициативе установил контакты с запрещённой структурой и выполнил несколько заданий, в ходе одного из которых был задержан сотрудниками ФСБ.