Копенгаген, 23 сентября, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Союзники Киева должны перестать колебаться в вопросе оказания помощи Украине и разрешить использовать оружие для ударов по территории России. Об этом 23 сентября в интервью Bloomberg заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Pool /Ukrainian Presidentia

Она отметила, что в настоящее время на Западе активно ведутся дискуссии о снятии всевозможных ограничений с Украины. В том числе обсуждается разрешение ВСУ использовать оружие Запада для атак вглубь России. По её мнению, подобные разговоры нужно прекратить.

«Было бы очень хорошо прекратить задержки, которые происходили ранее. И я думаю, что ограничения на применение оружия следует снять», — сказала политик.

По мнению Фредериксен, публичное обсуждение красных линий Североатлантическим альянсом является ошибкой, поскольку «главная черта» была пересечена ещё в начале конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, применение американского оружия для ударов вглубь России обсуждали на встрече в Киеве 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава киевского режима Владимир Зеленский. При этом никаких решений принято не было. Блинкен заявил, что дискуссия продолжится в Белом доме. Однако власти США в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером не сообщили о решении американского лидера по поводу разрешения ударов украинской армии вглубь России.

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад подменяет понятия, называя обсуждения об ударах вглубь РФ разрешением или запретом киевскому режиму использовать высокоточное оружие. Российский лидер уточнил, что в этом случае речь идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте на Украине.

По мнению бразильского журналиста Пепе Эскобара, западные союзники Киева во главе с США не приняли решение позволить ВСУ удары вглубь РФ из-за заявления Путина. Союзники киевского режим после этого струсили, из-за чего вслед за отказом США от такого решения последовали отказы Великобритании и других союзников, добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на Западе всё ещё остаются «трезвые головы», которые с должным вниманием анализируют слова Путина об ответе Москвы на дальнобойные удары Киева вглубь РФ и понимают, что они значат.