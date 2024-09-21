Вашингтон, 21 сентября, 2024, 06:33 — ИА Регнум. Западные союзники киевского режима во главе с США не приняли решение позволить Украине наносить удары вглубь РФ из-за заявления президента России Владимира Путина. Такое мнение 20 сентября высказал бразильский журналист Пепе Эскобар в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

ИА Регнум

«Они струсили после одноминутного интервью Владимира Путина в Санкт-Петербурге, в котором он сказал, что если Запад хочет изменить «правила игры» и природу конфликта, то Россия будет действовать соответственно», — заявил он.

По мнению Эскобара, чиновники Белого дома и Пентагона интерпретировали слова Путина как сигнал о том, что решение позволить Украине наносить удары вглубь России будет означать прямое участие в вооружённом конфликте с РФ. Вслед за отказом США последовали отказы Великобритании и других союзников, отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 13 сентября завершилась без каких-либо объявлений по поводу разрешения ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории. Позднее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не менял свою позицию по этому вопросу.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Запад подменяет понятия, называя обсуждения об ударах вглубь РФ разрешением или запретом ВСУ использовать высокоточное оружие. Как отметил глава российского государства, речь идёт о принятии решения — будут страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет.