Вашингтон, 23 сентября, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Определённые лобби не захотели, чтобы переговоры по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле в 2022 году достигли своей цели. Об этом 23 сентября в ходе своего визита в США заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Juan Carlos Rojas/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Переговоры в Стамбуле доказали успешность активной роли Турции. Однако определённые лобби не хотели, чтобы эти усилия достигли своей цели», — передаёт слова Эрдогана турецкое госагентство Anadolu.

Он подчеркнул, что турецкая сторона продолжает делать всё возможное, чтобы конфликт прекратился.

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган заявил, что усилия Турции по поиску мирного решения конфликта между Россией и Украиной пошли прахом из-за отсутствия поддержки. По его словам, события в Сирии, Йемене, Ливии и на Украине показали, что нынешняя международная система полностью неэффективна.

29 марта 2022 года в Стамбуле для переговоров о мирном урегулировании конфликта встретились рабочие группы России и Украины. Помощник президента и глава делегации России Владимир Мединский, который представлял РФ, проинформировал, что по итогам очного раунда Киев высказал готовность отказаться от попыток вернуть Крым и Севастополь военным путём. Согласно условиям соглашения, предполагалось, что Украина будет провозглашена нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями, добавил глава российской делегации.

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию США. Теперь Вашингтон должен искать выход и исправлять эту ошибку. Кроме того, российский лидер выразил уверенность в том, что Россия и Украина рано или поздно договорятся, а отношения между их народами всё равно придут в норму.