Вашингтон, 9 февраля, 2024, 04:09 — ИА Регнум. Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию США. Теперь Вашингтон должен искать выход и исправлять эту ошибку. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Американец спросил у президента, почему он не решает вопрос по Украине напрямую с Белым домом, который контролирует администрацию главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Если администрация Зеленского отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение. Не мы же приняли эти решения — пусть они от него и отказываются. Вот и всё», — ответил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в интервью Карлсону назвал власть на Украине «ущербной».

Цели, поставленные в рамках проводимой Россией спецоперации на Украине, ещё не достигнуты, заявил Владимир Путин. Он напомнил, что западные союзники Украины просили Россию отвести свои вооружённые силы от Киева, чтобы создать условия для переговорного процесса. Однако, когда просьба была выполнена, украинская сторона отвергла все договорённости и выбрала путь длительного вооружённого противостояния.

По словам Владимира Путина, Россия намерена добиться решения конфликта на Украине путём мирных переговоров.

Российский президент рассказал, что бывший глава Белого дома Билл Клинтон называл потенциальную возможность вступления РФ в НАТО «интересной идеей» и говорил, что это возможно. Но после обсуждения со своей командой сказал, что «сейчас это невозможно».

Такер Карлсон на своём сайте выложил 8 февраля в 18:00 (9 февраля 02:00 мск) интервью с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длится 2 часа 7 минут 18 секунд.