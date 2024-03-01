Анталья, Турция, 1 марта, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Усилия Турции по поиску мирного решения конфликта между Россией и Украиной пошли прахом из-за отсутствия поддержки — фактически саботированы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на официальном открытии Антальского дипломатического форума.

Kremlin.ru

«Здесь, в Анталье был дан старт стамбульскому мирному процессу. Тогда надежды на достижение мира достигли нового уровня. Но, к сожалению, из-за отсутствия необходимой поддержки наши усилия пошли прахом. Историческая возможность добиться мира, уберечь от разрушений и спасти десятки тысяч жизней фактически была упущена, точнее говоря, саботирована», — рассказал он.

Эрдоган отметил, что с того времени украинскому кризису пошёл уже третий год.

Президент Турции добавил, события в Сирии, Йемене, Ливии и на Украине показали, что нынешняя международная система полностью неэффективна.

«Но более всего банкротство этой системы очевидно в Газе. То, что происходит в Газе, — это определённо не война, это попытка геноцида. Совбез ООН, международные организации не сделали шагов, чтобы остановить кровопролитие», — заявил Эрдоган.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта 2022 года в Стамбуле для переговоров о мирном урегулировании конфликта встретились рабочие группы России и Украины. Помощник президента Владимир Мединский, который представлял РФ, сообщил, что по итогам очного раунда Киев высказал готовность отказаться от попыток вернуть Крым и Севастополь военным путём.

Согласно условиям соглашения, предполагалось, что Украина будет провозглашена нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями, добавил глава российской делегации. Эти гарантии не будут действовать в Крыму, Севастополе и «отдельных районах» Донбасса, как их именуют в Киеве.

Однако переговоры зашли в тупик. Украинская сторона отказалась от дальнейших действий. Позже член делегации от Киева, лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной рады Давид Арахамия заявил, что конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы в эту ситуацию не вмешался Борис Джонсон, настоявший на продолжении боевых действий и убедивший власти киевский режима не подписывать никаких соглашений с Россией.

Владимир Путин 8 февраля в интервью Такеру Карлсону заявил, что не знает, по какой причине Джонсон уговаривал Киев отказаться от переговоров с Россией.

«Где теперь господин Джонсон? А война продолжается», — отметил Путин.

Глава государства назвал «нелепым и даже печальным» то, что украинские представители подчинились уговорам либо требованию экс-премьера.