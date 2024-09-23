Москва, 23 сентября, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Российские военные 23 сентября в ночное время отразили атаки не менее восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над двумя регионами РФ, сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Четыре дрона было сбито в Белгородской области и ещё четыре — в Курской. В ведомстве уточнили, что обезвреживаем беспилотников занимались силы противовоздушной обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 4 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области и 4 над территорией Курской области», — отметило Минобороны в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 23 сентября глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что украинские военные, используя БПЛА, атаковали город Губкин. Из-за атаки получили повреждения десять легковых автомобилей и остекление шести квартир в трёх многоквартирных домах.

Также губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал, что система ПВО сбила в районе Каменска-Шахтинского три беспилотника ВСУ. После падения фрагментов сбитых дронов загорелась сухая растительность.