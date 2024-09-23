Губкин, Белгородская область, 23 сентября, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии атаковал город Губкин в Белгородской области, сообщил 23 сентября глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

В своём Telegram-канале губернатор написал, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Гладков также уточнил, что дрон при падении повредил десять легковых автомобилей.

Кроме того, из-за атаки пострадало остекление шести квартир в трёх многоквартирных домах. На место удара прибыли сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября на участке автодороги «Чайки — Красный Октябрь» в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, водитель которой получил ранения. Пострадавшего госпитализировали.

Село Черемошное в Белгородском районе 22 сентября подверглось обстрелу ВСУ. В результате атаки пострадали десять человек. В числе них оказались глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семь бойцов самообороны.