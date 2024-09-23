Вашингтон, 23 сентября, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Большинство американских избирателей поддерживает позицию кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональда Трампа относительно экономики. Об этом 22 сентября сообщило издание The New York Post со ссылкой на результаты двух национальных опросов.

ИА Регнум Харрис, Трамп

«Согласно двум национальным опросам, опубликованным в воскресенье, большинство избирателей считает, что Дональд Трамп прав в вопросе экономики и направления развития страны», — говорится в материале.

Издание ссылается на результаты двух опросов, один из которых проведён телеканалом NBC News, а другой — CBS News и компанией YouGov.

Оба опроса показали, что большей поддержкой по-прежнему пользуется кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, однако она уступает Трампу в ряде важнейших вопросов. В частности, согласно результатам первого опроса, Трамп заручился значительным (48% против 41%) преимуществом в вопросе инфляции и стоимости жизни. Также политик-республиканец лидирует и в других сферах, таких как преступность (47% против 41%) и миграционная политика (54% против 33%).

Аналогичную тенденцию выявил и второй опрос. Отмечается, что среди избирателей, называющих экономику основным фактором при принятии решения о выборе кандидата, также поддержкой заручился Трамп (53% против 47%).

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября телеканал Fox News опубликовал результаты опроса, согласно которым Камала Харрис опережает Дональда Трампа по уровню поддержки среди избирателей (50% против 48%). Отмечалось, что треть опрошенных из числа поддержавших Харрис назвали причиной выбора антипатию к Трампу. При этом 72% из числа респондентов, поддержавших политика-республиканца, одобряют его деятельность. Опрос, в котором приняли участие 1102 зарегистрированных избирателя, проводился в период с 13 по 16 сентября. Статистическая погрешность составила три процентных пункта.

Выборы президента Соединённых Штатов назначены на 5 ноября 2024 года.