Курск, 22 сентября, 2024, 21:03 — ИА Регнум. В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил 22 сентября глава региона Алексей Смирнов.

РИА Новости / Станислав Красильников

В своём Telegram-канале губернатор напомнил жителям о необходимых мерах безопасности.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Смирнов.

Также в Курской области объявлена угроза атаки беспилотников, силы и средства ПВО приведены в готовность, сообщил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, ранее 22 сентября ракетная опасность объявлялась в Севастополе. Об отбое тревоги было сообщено 10 минут спустя.

Силы ПВО за последние сутки сбили 106 дронов ВСУ самолётного типа, сообщил ранее 22 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В ночь на 22 сентября были сбиты и перехвачены 15 дронов противника, в частности, два — над Курской областью.