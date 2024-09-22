Севастополь, 22 сентября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. В Севастополе объявили ракетную опасность. Об этом 22 сентября сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Сергей Мальгавко / ТАСС

«Внимание всем. Баллистика! Срочно принять меры безопасности», — написал глава города в Telegram-канале.

Горожан призвали не покидать дома или срочно пройти в укрытия и безопасные места, отойти от окон. Через 10 минут губернатор сообщил об отбое воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, ракетную опасность объявили в Севастополе вечером 21 сентября. Сигнал тревоги отменили спустя 10 минут. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о срабатывании в Севастополе систем противовоздушной обороны. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В ночь на 21 сентября силы ПВО сбили над территорией РФ в общей сложности 101 украинский беспилотник, из них 52 — в Брянской области, в Краснодарском крае — 18, над акваторией Азовского моря — 16, в Калужской области — пять, в Тверской и Белгородской областях — по три. Ещё по одному БПЛА сбили в Крыму, а также в Смоленской и Курской областях.