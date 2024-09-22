Ереван, 22 сентября, 2024, 18:03 — ИА Регнум. В Армении со 2 октября возобновляется активная борьба с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил 22 сентября лидер протестов архиепископ Баграт Галстанян, выступая перед своими соратниками в Ереване.

Александр Патрин/ТАСС

«Мы возобновим активную борьбу со 2 октября, собравшись в 18.30 (17.30 мск) на Площади Республики в Ереване, чтобы вступить в интенсивную и последовательную фазу борьбы», — сказал архиепископ, слова которого приводит «Sputnik Армения».

По его словам, движение «Тавуш во имя родины» больше не имеет право на ошибку, оно должно шаг за шагом идти к конечной цели.

Как передавало ИА Регнум, акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Пашиняна, а также против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, начались в конце апреля.

9 июня в Ереване состоялось шествие движения «Тавуш во имя Родины». Участники протестного движения провели шествие к центральной площади армянской столицы с трёх направлений. В здании правительства все входы оцепили полицейские. Сторонники движения запланировали провести митинг с требованием отставки премьер-министра страны.

12 июня полицейские применили спецсредства для разгона протестующих у стен законодательного органа в Ереване. Портал Aysor со ссылкой на МВД Армении проинформировал о том, что полиция задержала 86 человек.