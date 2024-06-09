Ереван, 9 июня, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Крупные силы полиции сконцентрированы у здания правительства Армении и на площади Республики в Ереване, где проходит шествие движения «Тавуш во имя Родины», сообщает 9 июня «Sputnik Армения».

GLOBAL LOOK PRESS

Отмечается, что участники протестного движения провели шествие к центральной площади армянской столицы с трёх направлений. В здании правительства все входы оцеплены полицейскими.

По данным местных СМИ, здесь сторонники движения планируют провести митинг с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Движение «Тавуш во имя родины» выступает против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села. Протесты начались после того, как 19 апреля Ереван и Баку договорились начать делимитацию с Тавуша. В Ереване проходят массовые митинги.

31 мая у здания МИД Армении произошли стычки протестующих с сотрудниками полиции. Члены протестного движения требовали встречи с министром внутренних дел Араратом Мирзояном. Лидер движения архиепископ Баграт Галстанян вместе со своими сторонниками пытался прорваться через заграждение, чтобы попасть в здание, сотрудники полиции этому препятствовали, что и привело к столкновениям. Обе стороны, в частности, бросали друг в друга бутылки. Часть протестующих была задержана.

30 мая на площади Республики в Ереване прошла ещё одна протестная акция с требованием отставки Пашиняна. К зданию правительства страны стянули большое количество сотрудников полиции. Полицейские начали оттеснять часть митингующих с проезжей части, чтобы не допустить их к зданию, в котором проходило заседание кабинета министров. Правоохранители задержали несколько человек, а автомобили протестующих вывезли на штрафстоянки.

Ещё тремя днями ранее, 27 мая, в Ереване в ходе акций протеста были задержаны 273 человека.