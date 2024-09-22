Москва, 22 сентября, 2024, 17:53 — ИА Регнум. С открытием станции «Потапово» в московском метрополитене появились ещё 200 рабочих мест. Об этом 22 сентября сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

«Московский метрополитен — один из крупнейших и самых надежных работодателей столицы. <…> Стабильные выплаты, социальные гарантии и возможности для карьерного роста создают для наших работников уверенность в завтрашнем дне», — процитировал его официальный портал мэра.

Ликсутов отметил, что открытие новой станции дало более чем 200 тыс. жителей Коммунарки и соседних районов быстрее и удобнее путешествовать по метро. Их время в пути сократилось примерно на 40 минут.

За безопасность и комфорт пассажиров на станции отвечают дежурные, монтёры пути, слесари-электрики, тоннельные рабочие, машинисты электропоезда и другие специалисты. Выбирая работу в метро, люди получают своевременную оплату труда с ежегодной индексацией и возможности для профессионального развития. Им доступны бесплатное обучение и постоянное повышение квалификации. для сотрудников предусмотрен увеличенный отпуск и различные премии.

Для уточнения информации по открытым вакансиям желающие могут обратить в центры подбора персонала на станциях метро «Деловой центр» и «Черкизовская» и в корпоративный университет московского транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия новой станции «Потапово» Сокольнической (красной) линии. Он подчеркнул, что новая платформа стала первой наземной отапливаемой станцией столичного метро. Её запуск позволит снизить нагрузку на станции метро «Бунинская аллея», «Новомосковская» и «Тёплый Стан», а также на проходящие рядом дороги.

Позднее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что станцию построили менее чем за три года. При её строительстве закупили более 230 установок приточной и вытяжной вентиляции, чтобы обеспечить подачу теплового воздуха. Оборудование разместили на кровле станции.