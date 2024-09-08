Москва, 8 сентября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Станцию «Потапово» Сокольнической линии московского метро построили менее чем за три года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

РИА Новости/Пелагия Тихонова

«При строительстве применили принципиально новую технологию: «Потапово» — первая в Москве наземная отапливаемая станция», — процитировала его 8 сентября пресс-служба мэрии столицы.

Ефимов сообщил, что при её строительстве закупили более 230 установок приточной и вытяжной вентиляции, чтобы обеспечить подачу теплового воздуха. Оборудование разместили на кровле станции.

«Потапово» начали строить в 2021 году. Запустили её 5 сентября 2024 года. В церемонии открытия станции участвовал мэр Москвы Сергей Собянин.