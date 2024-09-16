Курск, 16 сентября, 2024, 08:45 — ИА Регнум. В приграничье Курской области боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) хотели расстрелять пожилую женщину. Украинским военным не понравилось то, что пенсионерка пользуется мобильным телефоном. Об этом военным следователям рассказал житель одного из приграничных районов региона Михаил Фарахов.

AP/TASS

«Бабуле дуло к голове прислонили, хотели стрелять», ― процитировало ТАСС мужчину.

Фарахов добавил, что украинские военные потребовали от женщины ходить без телефона, в противном случае пригрозили расстрелом.

Местный житель также рассказал о регулярных обстрелах региона со стороны ВСУ.

«Один дрон сбивается, тут же второй, потом снаряд сбивается. И так где-то в течение около двух часов», ― пояснил Фарахов.

Как сообщало ИА Регнум, в селе Гончаровка в Суджанском районе Курской области украинские военные зверски изнасиловали и убили жительницу, которая работала охранницей в местной школе, из-за того, что её сын является военным.

13 сентября Telegram-канал «Южный фронт» сообщил, что боевики ВСУ расстреляли двух беженок и их собаку недалеко от села Журавли в Кореневском районе Курской области. Уточняется, что украинские боевики атаковали мирных граждан, когда те пытались дойти до российских военных в населённом пункте Шептуховка.

В тот же день СК России возбудил уголовное дело против генерала Вооружённых сил Украины Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений на территории Курской области. Согласно информации следствия, украинские военные под руководством Красильникова незаконно пересекли границу России и атаковали жилые дома и гражданскую инфраструктуру с помощью ракет и беспилотников, а также разместили взрывчатку на автодорогах для того, чтобы помешать мирному населению эвакуироваться из районов, затронутых боевыми действиями. В результате преступных действий генерала погибло и получило ранения значительное количество мирных жителей, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.