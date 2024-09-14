Курск, 14 сентября, 2024, 10:29 — ИА Регнум. В селе Гончаровка в Суджанском районе Курской области украинские военные зверски изнасиловали и убили жительницу, которая работала охранницей в местной школе, из-за того, что её сын является военным. Об этом «РИА Новости» сообщила эвакуированная многодетная мать Татьяна.

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«Сейчас у нас информация прошла, что на Гончаровке узнали, что у женщины сын военный. И с ней поступили очень плохо. Было издевательское насилование, и расстреляли. Она в охране в школе у нас работала», — рассказала женщина.

Как отмечается в публикации, информацию от местной жительнице уже зафиксировали военные следователи СК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, личность одного из двух французских наёмников, которые в мае изнасиловали жительницу села Глубокое в Харьковской области, установлена. Возбуждено уголовное дело. По словам потерпевшей, в её дом ворвались пьяные наёмники, они говорили по-французски. Они женщину избили, а потом изнасиловали.

Замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк рассказал, что иностранные наёмники ВСУ похищали и насиловали женщин в Харьковской области, факты таких преступлений зафиксированы. Легионеры совершали акты сексуального насилия, похищали женщин из сёл Глубокое и Лукьянцы.