Тель-Авив, Израиль, 22 сентября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Израиль непричастен к операции по подрыву пейджеров в Ливане, заявил 22 сентября президент еврейского государства Ицхак Герцог.

(сс) Maayan Toaf

«Я сразу отрицаю какую-либо причастность к той или иной операции», — заявил Герцог в эфире британского телеканала Sky News.

Ранее агентство Reuters информировало, что операцию по подрыву средств связи в Ливане организовала Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад», которая заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. гаджетов, заказанных «Хезболлой».

Лидер ливанского шиитского движения Хасан Насрулла назвал произошедшее терактом, геноцидом и началом войны.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начались массовые взрывы пейджеров, а затем мобильников и раций. По состоянию на 19 сентября, 25 человек погибли и ещё 608 пострадали. По неофициальным данным, пострадавших намного больше.