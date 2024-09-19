Москва, 19 сентября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Импичмент президенту Франции Эммануэлю Макрону, инициированный в парламенте страны, — это медийная история, которая продлится какое-то время, но депутаты так и не смогут собрать необходимое количество голосов, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков 19 сентября.

Joel Marklund/POOL/EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон

«Дальше будут сложные расклады, ни при каких обстоятельствах оппозиция не сможет набрать необходимые две трети голосов обеих палат. В медийном плане эта история отнюдь ещё не законченная», — сказал Мешков в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА Регнум 31 августа, левая партия «Непокорённая Франция» инициировала процедуру по отрешению президента страны Эммануэля Макрона от власти. Всё началось из-за того, что французский президент не назначил кандидата от занявшего первое место на парламентских выборах левого альянса «Новый народный фронт» Люси Касте на пост премьер-министра.

17 сентября Бюро Национального собрания Франции одобрило запуск импичмента Макрона. Теперь проект резолюции поступит в правовую комиссию Национального собрания, где у инициаторов отстранения Макрона от власти нет большинства. В случае прохождения резолюции в комиссии она должна быть внесена в повестку дня не позднее, чем через 13 дней.

Известно, что, в случае одобрения импичмента уже в верхней палате парламента, обе палаты соберутся на совместное заседание, на котором эту резолюцию должны будут поддержать как минимум 617 из 925 парламентариев для дальнейшего принятия.