Сумы, Украина, 22 сентября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Российские военные поразили районы сосредоточения и резервы 10 бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 22 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В нанесении ударов принимала участие авиация и ракетные войска. Были поражены подразделения 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й, 110-й и 116-й бригад теробороны у поселений Белополье, Бояро-Лежачи, Бондаревщина, Глухов, Журавка, Ободы, Перемога, Павловка, Речки, Радьковка, Сумы, Шалыгино и Хотень.

На территории Курской области ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-йбригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у поселений Гуево, Казачья Локня, Колмаков, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Правда, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Южный.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ВС России нанёс удар по позиции американской реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ в районе города Сумы. Были уничтожены пусковая установка, два автомобиля охранения и расчёты HIMARS.

В этот же день российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области. Удар нанесли фугасной авиабомбой.

По последним данным, украинская армия за время боевых действий на курском направлении потеряла свыше 16 тыс. военных, 126 танков, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь американских HIMARS и шесть MLRS и другую технику.