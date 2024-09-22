Сумы, Украина, 22 сентября, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» армии России нанёс удар по позиции американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS украинских формирований в районе города Сумы. Об этом 22 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«Расчетом ОТРК «Искандер» ВС РФ нанесён ракетный удар по позиции РСЗО M142 HIMARS ВСУ в н. п. Шапошниково (10 км юго-западнее населённого пункта Сумы)», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что средства объективного контроля подтвердили поражение американской РСЗО. Ударом были уничтожены пусковая установка, два автомобиля охранения и расчёты HIMARS.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября авиация ВС РФ нанесла удары по позициям украинских боевиков около 18 населённых пунктов в приграничье Курской области. Российские оперативно-тактическая авиация и ракетные войска также нанесли удары по скоплению украинских военных у 14 населённых пунктов в Сумской области.

В Минобороны РФ 20 сентября сообщили, что российские лётчики нанесли удар по 14 бригадам в Курской области. Авиации ВКС России и ракетные войска также нанесли удары по районам скопления и резервам ряда бригад ВСУ на территории Сумской области.