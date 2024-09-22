Курск, 22 сентября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. За время боевых действий в Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 16 тыс. военных, а также 126 танков, сообщает 22 сентября Министерство обороны России.

Ppe/Global Look Press

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16 000 военнослужащих», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Также в Минобороны уточнили, что украинская армия потеряла 126 танков, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 795 боевых бронированных машин, 492 автомобиля, 124 артиллерийских орудия.

Кроме того, российские бойцы уничтожили за это время 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США.

Российское министерство информировало, что за сутки ВСУ потеряли за сутки более 380 военных на курском направлении.

Как передавало ИА Регнум, украинская армия напала на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь территории.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 21 сентября заявил, что украинские формирования понесли большие потери около города Суджа и пытаются противостоять российским военным на кореневском участке в приграничье Курской области. Он назвал обстановку рабочей для российских военных.