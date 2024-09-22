Донецк, 22 сентября, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Расчёты 240-миллиметровых самоходных миномётов 2С4 «Тюльпан» из состава группировки войск «Запад» Вооружённых сил России продолжают уничтожать укреплённые позиции и фортификационные сооружения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой работы расчётов 22 сентября опубликовало Министерство обороны России.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Самоходные миномёты 2С4 «Тюльпан» предназначены для уничтожены и разрушения прочных сооружений полевого типа, укреплённых зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, фортификационных сооружений, командных пунктов», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что 2С4 «Тюльпан» не имеет аналогов в мире и является единственным миномётом такого калибра. Максимальная дальность стрельбы составляет до 20 километров, но при этом расчёты самоходных миномётов зачастую работают ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы поражать цели противника в тылу.

Расчёты работают под прикрытием средств противовоздушной обороны, нанося удары по переданным разведкой координатам целей. Находиться на огневой позиции «Тюльпан» может всего несколько минут.

«Расчёт миномёта как скальпелем вырезает ключевые узлы ВСУ — укрепрайоны, склады с боеприпасами и горючим», — подчеркнули в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил России в течение недели уничтожили свыше 3745 военнослужащих ВСУ, один танк, десять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, и 60 автомобилей.