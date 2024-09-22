Москва, 22 сентября, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 22 сентября тепло поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днём рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Демьянчук/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

Лидеры двух стран обсудили дальнейшее партнёрство и подготовку к предстоящим крупным международным мероприятиям.

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнёрства», ― говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе беседы речь шла о подготовке к саммитам СНГ в Москве и БРИКС в Казани, а также форуму в Ашхабаде, посвящённому 300-летию выдающегося поэта и философа Махтумкули Фраги.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в тот же день Путин направил своему туркменскому коллеге телеграмму с поздравлениями по случаю его днём рождения. Глава государства в обращении подчеркнул, что Бердымухамедова знают в России как последовательного сторонника развития отношений углублённого стратегического партнёрства между РФ и Туркменистаном.

Глава государства выразил уверенность в том, что обе страны продолжат конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня во благо своих народов, а также для обеспечения безопасности, стабильности и благополучия в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Саммит БРИКС пройдёт с 22 по 24 октября в Казани. На мероприятие Россия пригласила 36 иностранных лидеров. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 14 сентября сообщил, что лидеры более 20 стран подтвердили своё участие в саммите.