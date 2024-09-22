Ашхабад, 22 сентября, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравления своему коллеге из Туркмении Сердару Бердымухамедову в связи с его днём рождения. Об этом 22 сентября сообщило туркменское государственное агентство TDH.

Владимир Смирнов/РИА Новости

«Примите самые тёплые поздравления по случаю вашего дня рождения. В России вас знают как последовательного сторонника развития отношений углублённого стратегического партнёрства между нашими странами», — отметил российский лидер.

Глава государства выразил уверенность в том, что Россия и Туркмения продолжат конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня во благо народов двух стран, а также для обеспечения безопасности, стабильности и благополучия в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Президент РФ также пожелал туркменского коллеге крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности. Бердымухамедову 22 сентября исполнилось 43 года.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта президент Туркмении поздравил Путина с уверенной победой на выборах главы государства. Он также пожелал коллеге из России новых успехов на занимаемом им посту.

В ходе телефонного разговора Путин и Бердымухамедов также обсудили некоторые актуальные темы двусторонней повестки, подтвердив настрой на дальнейшее всестороннее укрепление стратегического партнёрства двух стран в духе взаимного доверия и уважения.