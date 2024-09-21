Курск, 21 сентября, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны вечером 21 сентября обнаружили и уничтожили над территорией Курской области украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что российские военные уничтожили вражеский беспилотник над территорией Курской области около 20:10 по местному времени (совпадает с мск).

Как передавало ИА Регнум, ранее в течение суток губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал об уничтожении девяти ракет и двух БПЛА силами противовоздушной обороны.

В ночь на 21 сентября российские военные обнаружили и нейтрализовали 101 беспилотник ВСУ в небе над российскими регионами. 53 дрона перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 18 — в Краснодарском крае, пять — в Калужской области, по три — в Тверской и Белгородской области, по одному — в Смоленской и Курской областях и Республике Крым. Ещё 16 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря.