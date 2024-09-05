Владивосток, 5 сентября, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Специальная военная спецоперация — это крайняя мера, к которой решено было прибегнуть после того, как Запад и Киев отвергли предложения о диалоге. Об этом 5 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Майшев/РИА Новости

«СВО — это крайняя мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге», — заявил он в интервью «Известиям».

Представитель Кремля отметил, что сейчас для России главным является достичь целей спецоперации и только после этого — какими методами это необходимо сделать.

«Предпочтительно, конечно, сделать это мирными способами, но мы видим, что ни Вашингтон, ни европейские государства, ни ведомая ими Украина не склонны сейчас к политико-дипломатическим способам», — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что поэтому спецоперация должна продолжаться до полного достижения её целей.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября Песков заявил, что Киев демонстрирует свою сущность заявлениями о планах закрепиться в приграничных районах Курской области. По его словам, на этом фоне России нужно двигаться по собственной дороге и выполнять задачи специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что украинские формирования своей провокацией в Курской области пытались остановить стремительное продвижение российских военных в Донбассе, однако Киев не сумел реализовать задуманное.