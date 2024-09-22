Красногорск, 22 сентября, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Мать фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» Далерджона Мирзоева (включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Гулракат Мирзоева 22 сентября заявила, что полгода не может с ним встретиться.

Юлия Морозова/ТАСС

По словам Мирзоевой, её некому отвезти к сыну, находящемуся в СИЗО.

«С того времени, как это случилось, мы с ним не разговаривали, и что с ним сейчас, мы не знаем», — процитировало Мирзоеву агентство «РИА Новости».

Отец Мирзоева Барот заявил, что наводил справки о сыне у сотрудников районной милиции, но не получил ответа.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта группа террористов напала на «Крокус Сити Холл». В концертном зале должен был пройти концерт группы «Пикник». Террористы открыли огонь по посетителям, затем они устроили пожар. В результате теракта 144 человека погибли, пострадал 551 человек.

Четверых непосредственных исполнителей, в том числе Мирзоева, задержали 23 марта. В этот же день Следственный комитет России 23 марта возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). Мирзоеву и его пособникам предъявлены обвинения в совершении теракта в составе организованной группы и заключили под стражу. Всего в рамках уголовного дела арестовали 12 человек.

В июле «Московский комсомолец» написал о стычке в «Лефортово», которая якобы произошла у Мирзоева с одним из сотрудников следственного изолятора из-за разговоре о религии в ходе ежедневной проверки камеры. Федеральная служба исполнения наказаний 17 июля опровергла эту информацию. ФСИН отметила, что всё, что происходит в камере, фиксируется на видео.