Москва, 17 июля, 2024, 03:26 — ИА Регнум. В «Лефортово» обвиняемый в теракте в «Крокусе Сити Холле» в Подмосковье Далерджон Мирзоев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) вступил в конфликт с сотрудником следственного изолятора. О ЧП написал MK.RU.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

Как пояснило издание, ситуация накалилась в разговоре о религии в ходе ежедневной проверке камеры Мирзоева. Проверяющий-мусульманин сам начал разговор и в какой-то момент обвиняемый в теракте и убийствах критически высказался по религиозному вопросу.

Разговор перешёл в ссору, «дело дошло даже до стычки», уточнили авторы издания.

Как сообщало ИА Регнум, теракт был совершён вечером 22 марта в Красногорске. Четверо вооруженных террористов ворвались в «Крокус» и открыли огонь по посетителям, после чего устроили поджог. В результате погибли 144 человека, включая шестерых детей, пострадал 551 человек. Суд признал потерпевшими по делу о теракте более 1,7 тыс. человек.

Террористов 23 марта задержали в Брянской области. Они направлялись в сторону границы с Украиной. Их связь с украинскими националистами удалось доказать. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания задержанных подтверждают украинский след. Исполнителям теракта поступали с Украины значительные суммы денежных средств, добавил он.

Фигуранты находятся в СИЗО до 22 августа.