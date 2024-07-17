Москва, 17 июля, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Информация о конфликте обвиняемого в теракте в «Крокус сити холле» с администрацией СИЗО «Лефортово» является недостоверной, заявила 17 июля пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России в своём Telegram-канале.

Александр Полегенько/ ТАСС

«Распространенная в СМИ информация о конфликте одного из обвиняемых с администрацией СИЗО-2 ФСИН России («Лефортово») является недостоверной. Подозреваемые и обвиняемые в учреждении содержатся в строгом соответствии с нормами действующего законодательства», — сказано в сообщении.

Также во ФСИН отметили, что процесс общения подозреваемых и обвиняемых с сотрудниками фиксируется видеорегистраторами. Описанного в СМИ происшествия в следственном изоляторе никогда не было, уточняется в релизе.

Ранее «Московский комсомолец» написал о стычке в «Лефортово», который произошёл между обвиняемым в теракте в «Крокусе» Далерджоном Мирзоевым (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) с сотрудником следственного изолятора. Как пояснило издание, ситуация накалилась в разговоре о религии в ходе ежедневной проверки камеры Мирзоева. Разговор перешёл в ссору, «дело дошло даже до стычки», уточнили авторы издания.

Как передавало ИА Регнум, Мирзоев был один из участников теракта, совершённом в подмосковном Красногорске. Четверо вооружённых террористов ворвались в «Крокус» и открыли огонь по посетителям, после чего устроили поджог. В результате погибли 144 человека, включая шестерых детей, пострадал 551 человек. Суд признал потерпевшими по делу о теракте более 1,7 тыс. человек.

Террористов 23 марта задержали в Брянской области. Фигуранты находятся в СИЗО до 22 августа.